Famílias de 9 municípios do Amazonas recebem nesta semana Auxílio Estadual Enchente

Manaus/AM - Ao longo desta semana, com o avanço da entrega de cartões do Auxílio Estadual Enchente, o benefício, valor de R$ 300, já alcançou nove cidades do Amazonas que teve a casa atingida pela cheia em municípios com situação de emergência homologada. Neste momento, 28,8 mil famílias estão sendo atendidas, conforme mapeamento da Defesa Civil.

Nesta sexta-feira (20), os cartões começam a chegar às mãos de famílias dos municípios de Anamã e Caapiranga. Nas duas cidades, serão 4.720 famílias contempladas com o auxílio criado pelo governador Wilson Lima como forma de minimizar os impactos sociais da subida dos rios.

Em Eirunepé, Guajará, Envira, Ipixuna, Boca do Acre, Itamarati e Manacapuru a distribuição dos cartões está em andamento. Antes de serem entregues à população, as equipes da Defesa Civil do Estado e da Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas) realizam treinamentos nos municípios.

Por causa da elevação do nível dos rios, 29 cidades amazonenses estão caminhando para o nível de situação de emergência, conforme relatório divulgado pela Defesa Civil, nesta quinta-feira (19/05). Em nove cidades, o quadro está devidamente homologado.

Municípios com entregas em andamento

Eirunepé: 3.286

Guajará: 1.391

Envira: 1.333

Ipixuna: 4.368

Boca do Acre: 2.504

Itamarati: 1.532

Manacapuru: 9.673

Anamã: 2.680

Caapiranga: 2.040