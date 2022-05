Famílias atingidas pela chuva no interior do Amazonas receberão auxílio

Além do repasse para a prefeitura, o Estado irá destinar 1,2 mil cestas básicas e o Auxílio Estadual Enchente para as famílias cadastradas. Wilson Lima vai ao município nesta segunda-feira (9) acompanhar a atuação dos órgãos estaduais no socorro às vítimas que tiveram suas casas invadidas pela água. Na tarde deste domingo, efetivos do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil começam a chegar no município.

