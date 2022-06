Família vai receber R$ 485 mil de indenização por morte de trabalhador no Amazonas

A empresa se comprometeu a pagar R$ 450 mil para a família do trabalhador falecido até agosto deste ano. O acordo também prevê o pagamento de R$ 35.205,20 referentes aos honorários advocatícios, totalizando R$ 485.205,20. Há previsão de multa de 50% para o caso de inadimplência. A audiência de conciliação ocorreu em formato presencial, e teve a participação das partes com os respectivos advogados.

Em audiência realizada Vara do Trabalho de Humaitá, a empresa e a família do trabalhador chegaram a um acordo pondo fim ao conflito.

Manaus/AM - Após mais de 10 anos de processo, um acordo no valor de R$ 485 mil referente à indenização por danos morais e materiais em favor dos filhos e da viúva de trabalhador morto no ano de 2009, em decorrência de acidente de trabalho, foi firmado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (TRT-11), por meio da Vara do Trabalho de Humaitá.

