Fametro se pronuncia após alunas de enfermagem zombarem de pacientes no Amazonas

A Fametro esclarece, ainda, que as medidas disciplinares cabíveis para responsabilização das discentes foram tomadas e que as alunas foram suspensas de seus estágios”, informaram.

Três alunas de técnico de enfermagem da Fametro causaram polêmica e foram suspensas após gravarem um video zombando de pacientes que aguardavam atendimento no Hospital Geral e Maternidade de Manacapuru , no Amazonas.

