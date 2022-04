Fachada de prédio histórico desmorona durante forte chuva no Amazonas

Manaus/AM – A fachada de um prédio histórico desmoronou na manhã deste domingo (10), no largo Marechal Deodoro, no Centro de Maués, no interior do Amazonas.

A estrutura do prédio já estava comprometida por conta do tempo e as constantes chuvas na região podem ter contribuído para a queda. Felizmente, não havia ninguém por perto e não houve feridos.