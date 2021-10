Exportação de motocicletas produzidas no Amazonas salta para 111%

Manaus/AM - O setor de produção de motocicletas voltou a aquecer nos últimos meses e atingiu saldo positivo de exportação no último mês de agosto.

As motocicletas de 50 a 250 cilindradas ficaram no topo do ranking dos produtos mais exportados, segundo os dados da Balança Comercial do Amazonas, levantamento feito pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti).

Considerado isoladamente, o item foi responsável pelo montante de US$14,6 milhões, o equivalente a 23% do volume total exportado pelo Estado do Amazonas em agosto.

O produto teve como principal destino os Estados Unidos da América (EUA), ficando responsável por 35% do total exportado do item. O crescimento da exportação das motocicletas foi de 81% em relação a julho de 2021, e de 111% se comparado com agosto de 2020.

No período de janeiro a agosto de 2021, o volume de motocicletas exportadas foi de US$78,5 milhões, enquanto que no mesmo período de 2020, esse valor foi de US$37,3 milhões, o que representa um crescimento de 110%.

O destaque vai para o período de julho a agosto de 2021, quando o crescimento da exportação de motocicletas foi de 150%, passando de US$2 milhões em julho para US$5,1 milhões em agosto.

Esse resultado contrasta com a queda significativa no quadro geral das exportações do Amazonas para os EUA, que teve o índice de 29%, o que sinaliza uma forte demanda por motocicletas para o mercado norte-americano.

Só em 2021, o Amazonas exportou motocicletas para 25 países, sendo os três primeiros: EUA (US$23 milhões), Argentina (US$20 milhões) e Colômbia (US$11,7 milhões).

Os EUA lideraram as exportações desse item, que cresceram 216% em relação a 2020, ultrapassando a Colômbia, que era o principal país de destino das motocicletas fabricadas no Amazonas.