Exoneração de secretário de Inteligência é publicada no Diário Oficial do Amazonas

A exoneração do secretário de Inteligência do Amazonas (Seai), delegado Samir Garzedim Freire, preso na última sexta-feira (9), na Operação Garimpo Urbano, do Ministério Público (MPAM), foi oficializada após publicação no Diário Oficial.

De acordo com edição Número 34.540, do último dia 9, Samir Freire foi exonerado do cargo de confiança de Secretário Executivo Adjunto de Inteligência, órgão integrante da estrutura da Secretaria de Estado de Segurança Pública.

Por outro lado, a exoneração de outros dois servidores da Polícia Civil, presos por suspeita de desvio de uma carga de ouro apreendida em uma operação policial, não consta no Diário Oficial.

A exoneração é assinada pelo governador do Amazonas, Wilson Lima, pelo secretário chefe da Casa Civil, Flávio Cordeiro Antony Filho; pelo secretário de Segurança Pública, Loismar Bonates e pela secretaria de Administração e Gestão, Inês Cabral.

Segundo assessoria da SSP, a exoneração de todos os envolvidos já ocorreu e aguarda ser publicada posteriormente no Diário Oficial. No entanto, outros documentos que comprovem a saída dos servidores presos, não poderia ser divulgado, uma vez que são burocráticos e os autos correm em segredo de Justiça.