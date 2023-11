Ex-vice-governador tem pedido de filiação ao PT rejeitado no Amazonas

Manaus/AM - O PT no Amazonas negou o pedido de filiação do ex-vice-governador do estado Carlos Almeida Filho em decisão tomada na quarta-feira (22). O resultado da votação foi de 10 dirigentes contrários à filiação e apenas dois favoráveis.

Carlos Almeida Filho deve contestar a decisão.

O pedido de impugnação foi apresentado por Ruan Octávio, alegando que Carlos Almeida Filho atuou contra a esquerda no Amazonas e também no fortalecimento do bolsonarismo.

Carlos Almeida nega que tenha ligação com o bolsonarismo e afirma que sempre defendeu os direitos dos trabalhadores e da população em geral.

Ele deve entrar com recurso contra a rejeição de sua filiação no PT do Amazonas e ainda poderá recorrer à direção nacional do partido caso a decisão não seja alterada em seu favor.

Apoio

Carlos Almeida Filho está sem partido desde que saiu do PSDB em 2021. Ele possui apoio da presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, para se filiar ao partido. De acordo com a Folha de S.Paulo, o ex-vice-governador estaria cotado para ser candidato a prefeito de Manaus em 2024.