Ex-vereadora Mirtes Salles ganha cargo no Procon Amazonas

Manaus/AM - A ex-vereadora Mirtes Salles foi nomeada pelo governador Wilson Lima para cargo no Instituto de Defesa do Consumidor (Procon/AM). A nomeação foi publicada no Diário Oficial do Estado de terça-feira (16).

De acordo com o decreto de nomeação, o cargo que Mirtes Salles vai ocupar foi remanejado da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc).

Mirtes Salles já foi secretária no governo de Wilson Lima. Ela deixou o cargo no final de março do ano passado para disputa das eleições. Ela concorreu ao cargo de deputada federal.