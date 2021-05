Ex-secretário de Saúde do Amazonas quer que ministro alegue suspeição

Manaus/AM - A defesa do ex-Secretário de Saúde do Amazonas, Rodrigo Tobias, um dos denunciados na Operação Sangria, apresentou nesta segunda-feira (24), ao Supremo Tribunal Federal, uma petição alegando suspeição do ministro Francisco Falcão, na denúncia apresentada pela Procuradoria Geral da República.

O processo está na pauta do STF, com previsão para ser analisado no dia 2 de junho.

As hipóteses levantadas pelos advogados dos envolvidos é de que a Corte possa realizar o desmembramento do processo, para que os denunciados passem a responder na Justiça Federal de 1º Grau, além de analisar o pedido de afastamento de Wilson Lima.