Ex que acusou Wilson de faturar com negócios na Covid diz que mentiu

Manaus/AM - O ex-secretário executivo de Saúde do Amazonas João Paulo Marques disse nesta segunda-feira (24), que mentiu em entrevista ao Painel, da Folha de São Paulo, sobre a acusação de que o governador Wilson Lima (PSC) teria deixado a pandemia se agravar no estado, para obter benefícios com contratações, entre elas, a de câmaras frigoríficas para armazenar corpos de vítimas da Covid-19.

Ainda de acordo com a coluna, a contradição de João Marques aconteceu após o Painel procurar a assessoria de comunicação de Wilson Lima para pedir uma manifestação sobre as acusações.

A entrevista foi realizada no dia 7 deste mês, de forma presencial em um escritório de advocacia de Brasília, gravada com a ciência de João Marques. Porém, logo após a assessoria do Amazonas informar sobre as afirmações do ex-secretário, ele procurou o Painel por meio de uma ligação telefônica que teve a participação de uma pessoa que se identificou como seu advogado.

Na conversa, ele não negou ter dado a entrevista, mas disse estar receoso com a convocação feita pela CPI da Covid para que ele preste esclarecimentos sobre a crise de saúde no Amazonas. Além disso, após ser questionado se teria mentido na conversa anterior (dia 7), ele disse: “Eu sai em muita coisa pela tangência, tem muita coisa que não representa a verdade”.