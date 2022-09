Ex-primeira-dama do estado realiza campanha para Eduardo Braga em Manaus

Manaus/AM - A ex-primeira-dama e ex-senadora do Amazonas, Sandra Braga, esposa do candidato ao Governo, Eduardo Braga (MDB), participou de grande caminhada no bairro Riacho Doce, zona Norte, na segunda-feira (26). Durante o ato ela destacou a batalha travada na Justiça, pelo marido, contra a Amazonas Energia para suspender a instalação dos “medidores aéreos” nos bairros da capital.

Ela esteve na comunidade acompanhada das candidatas à Câmara Federal pelo MDB, Viviane Lima, e pelo PCdoB, Vanessa Grazziotin, além do presidente da Associação Amazonenses dos Municípios (AAM) e prefeito de Manaquiri, Jair Souto (MDB). No local, Sandra Braga conversou com moradores, como a dona de casa Maria Leitão, 41.

“O Eduardo foi o único que travou uma verdadeira batalha na Justiça e conseguiu suspender a instalação dos famigerados ‘medidores aéreos’. Eles continuam suspensos, porque a Justiça entende que os equipamentos geram prejuízos aos consumidores. É assim que Eduardo trabalha, sempre pensando no povo amazonense”, disse a futura primeira-dama do Estado.

Os “medidores aéreos” começaram a ser instalados no início deste ano, e causaram uma revolta popular, principalmente nos bairros da zona Leste de Manaus. Assim que tomou conhecimento da medida da concessionária de energia, o senador ingressou na Justiça com uma Ação Popular e obteve liminar favorável, suspendendo a instalação dos equipamentos.

Em uma segunda decisão, a Justiça revogou a liminar e as instalações foram retomadas, mas por pouco tempo. Em segunda instância, o desembargador Laffayete Carneiro Vieira Junior determinou a suspensão imediata da instalação do Serviço de Medição Centralizada (SMC), proibição vigente até os dias atuais. “Estamos vigilantes para que não voltem a serem instalados”, afirmou Sandra Braga.

Outras medidas

Além da batalha na Justiça, o senador trabalha para reduzir a tarifa de energia elétrica no Amazonas. Neste ano, o parlamentar apresentou emenda à Medida Provisória do governo federal propondo a redução da taxa de energia em todo o Brasil. A matéria está sendo analisada no Congresso Nacional e deverá ser votada após as eleições de 2 de outubro.

Como ministro de Minas e Energia, Eduardo ajudou a implantar o programa Luz Para Todos no Estado e viabilizou a construção de 87 usinas termoelétricas para todos os municípios do interior. Atualmente, várias cidades amazonenses já contam com capacidade energética superior às “velhas usinas” que foram substituídas por equipamentos novos, modernos e mais eficientes.