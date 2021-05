Ex-prefeitos do interior do Amazonas terão contas julgadas pelo TCE

Dentre as prestações está a do ex-prefeito de Urucurá em 2016, Felipe Antônio; da ex-prefeita de Iranduba também em 2016, Maria Madalena Souza; e um convênio firmado entre a Secretaria de Estado da Saúde (Susam) e a Prefeitura Municipal de Borba no ano de 2005.

Dentre os processos que serão analisados em pauta, dez são referentes a recursos de revisões, reconsiderações e ordinários, onde gestores e ex-gestores do estado tentam recorrer das decisões emitidas pela Corte de Contas e modificar as decisões. Serão apreciadas, ainda, 12 prestações de contas.

Manaus/AM - O Pleno do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) irá julgar, nesta quarta-feira, às 10h, 31 processos. Os julgamentos acontecerão durante a 15ª Sessão Ordinária, que ocorre em regime virtual.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.