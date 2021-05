Ex-gestora do Fapesb de Barreirinha é multada em mais de R$13 mil pelo TCE

Manaus/AM - A ex-diretora-presidente do Fundo de Aposentadoria dos Serviços Públicos de Barreirinha (Fapesb), Nazaré Lima Reis, foi multada em mais de R$13 mil após ter as contas julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), nesta terça-feira (04). Ela esteve a frente do órgão municipal em 2017.

Após análise dos órgãos técnicos do TCE-AM na prestação de contas da ex-diretora presidente da Fapesb, o relator do processo, conselheiro Júlio Pinheiro, decidiu julgar irregulares as contas da gestora.



Segundo o relatório apresentado pelo Ministério Público de Contas (MPC), Nazaré Lima Reis não justificou de forma plausível a ausência de um parecer técnico sobre as contas do órgão; não relacionou as licitações realizadas durante a gestão no formato necessário, bem como de contratos, convênios e aditivos; e não comprovou o acompanhamento de fiscalizações em execuções de contratos feitos pelo Fundo.



Regulares com ressalvas



Ainda durante a 13ª Sessão Ordinária, o Pleno também julgou regulares com ressalvas as contas da Secretaria Municipal de Comunicação de Manaus (Semcom), referente ao exercício de 2019, durante a gestão de Eric Gamboa Tapajós de Jesus.



A sessão foi conduzida pelo presidente do TCE-AM, conselheiro Mario de Mello. Participaram dela os conselheiros Júlio Pinheiro, Érico Desterro, Ari Moutinho Júnior, Yara Lins dos Santos e Josué Neto, além dos auditores Mário Filho, Alípio Reis Firmo Filho, Luiz Henrique Mendes e Alber Furtado. O procurador-geral João Barroso representou o MPC.