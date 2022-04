Estudantes de Tefé participam de programa educacional de robótica

Manaus/AM - Desde o dia 1º de abril, estudantes das escolas urbanas e rurais do município de Tefé estão participando do Programa Robótica Educacional, promovido pelo Centro de Estudos Superiores de Tefé da Universidade do Estado do Amazonas (CEST/UEA).

O projeto busca ensinar alunos com um novo método de aprendizado, a partir do uso de elementos de robótica como recurso pedagógico.

Para isso, serão apresentados conceitos básicos de montagem, programação e funcionamento de robótica, inicialmente para alunos do 6º ao 9º ano, com o objetivo de estimular o interesse e a participação no denominado Programa Robótica Educacional do Laboratório Municipal de Robótica de Tefé.

Além da Prefeitura Municipal de Tefé, o projeto conta com a parceria da Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), sendo ainda uma ação conjunta com a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura. A

Do CEST/UEA, três alunas de graduação bolsistas fazem pesquisas no Laboratório de Robótica. As estudantes aplicarão questionários com os alunos e realizarão observações diárias, com o objetivo de caracterizar os participantes e mensurar o nível de aprendizado de Ciências e da Robótica como ferramenta pedagógica.

Metodologia

O método utilizado na Robótica Educacional com os processos de ensino e aprendizagem é mediado pelos professores do Laboratório e pelas bolsistas, contando com a participação da comunidade, líderes e coordenadores, para o melhor andamento das atividades e alcance de objetivos.

Dessa forma, é possível utilizar as tecnologias de informação e comunicação como uma ferramenta lúdica de ensinar e aprender, capaz de desenvolver habilidades e competências distintas, articular o conteúdo curricular de outra maneira, transformar as relações entre os professores, alunos e as tarefas escolares.

O principal coordenador do projeto, é o biólogo Luzivaldo Castro dos Santos Júnior, formado pelo CEST/UEA e Mestre em Ciência Animal pela Universidade Federal do Acre (UFAC). Atualmente, Luzivaldo é coorientador das três bolsistas envolvidas no projeto e também pesquisador no Grupo de Pesquisa Educação e Saúde da UEA.