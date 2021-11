Estudante de Manacapuru conquista medalha de bronze no tênis de mesa, no RJ

Sem nunca terem jogado juntas, as estudantes Fabiane Rebeca e Sabryna Beleza, ambas de 14 anos, conquistaram a medalha de bronze no tênis de mesa, na categoria de duplas, nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs), que ocorrem no Rio de Janeiro. Fabiane é aluna da Escola Estadual Jamil Seffair (CMPM 9), de Manacapuru, enquanto que Sabryna estuda em uma unidade de ensino privada de Manaus. O terceiro lugar foi confirmado neste domingo (31/10), após as adolescentes vencerem as representantes de São Paulo e Sergipe.

Primeira do ranking amazonense, Fabiane dedicou o bronze à família e ao técnico Márcio Delman. “Essa medalha representa bastante coisa. Tenho muito orgulho da nossa dedicação, mesmo nunca tendo jogado juntas antes”, afirmou.

Praticante do tênis de mesa há quatro anos, Fabiane está acostumada a grandes competições. Ela já participou de disputas em São Paulo e também em Blumenau (SC). Em dezembro deste ano, a atleta viajará junto com a equipe amazonense para Joinville.

“Essa conquista significa muito, ainda mais porque o tênis de mesa não é uma modalidade muito reconhecida. Sem dúvida coroou um trabalho que já vem sendo feito há alguns anos”, concluiu.

De rivais a parceiras – Mesmo nunca tendo jogado juntas, Fabiane e Sabryna já se conheciam de outras competições e nutrem uma admiração recíproca. “Já enfrentei a Fabiane algumas vezes e sempre tive vontade de competir junto com ela. Estou muito feliz com o resultado e espero jogar junto com ela novamente”, comentou Sabryna.

Sobre os JEBs – Realizado pela Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE), os Jogos Escolares Brasileiros têm como objetivo promover a integração social, o exercício da cidadania e a descoberta de novos talentos, por meio da participação dos estudantes-atletas brasileiros em atividades desportivas. Eles não aconteciam há 17 anos.

Do total de 17 modalidades oficiais, nove são seletivas para os Jogos Sul-Americanos Escolares, que serão disputados em Brasília, em dezembro deste ano: atletismo, basquete, futsal, handebol, judô, vôlei, natação, tênis de mesa e xadrez.