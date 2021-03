Escolas já podem inscrever mestres e alunos em concurso literário nacional

Manaus/AM - Professores e alunos da rede estadual podem se inscrever no concurso literário nacional “Releituras da Memória”, iniciativa que busca incentivar a leitura e lançar novos olhares para as identidades negras e indígenas, além de exercitar a empatia, o diálogo e a resolução de conflitos e cooperação, com acolhimento e valorização da diversidade.

O projeto é promovido pela plataforma Árvore Livros e acontecerá de forma híbrida com atividades que podem ser feitas exclusivamente de maneira on-line ou em outros espaços educativos. As escolas ou secretarias de Educação interessadas em participar devem fazer a pré-inscrição, mediante preenchimento de formulário, no site https://www.arvore.com.br/releituras, até o dia 12 de abril.

Para concorrer às premiações, pelo menos 50% dos alunos das turmas participantes devem ter lido um livro na plataforma Árvore Livros, até o dia 14 de maio de 2021, quando se encerra o concurso.

Cada colégio pode inscrever até três turmas, que devem ser dos ensinos Fundamental (Anos Iniciais e Finais) ou Médio. As inscrições devem ser feitas obrigatoriamente por um gestor da instituição de ensino.

Trabalhos – As escolas interessadas deverão desenvolver os seguintes trabalhos: Anos Iniciais do Ensino Fundamental devem produzir um vídeo de reconto, com duração máxima de cinco minutos; candidatos dos Anos Finais devem fazer uma fanfic em HQ (História em Quadrinhos); e os alunos do Ensino Médio precisam enviar um vídeo com declamação de poesia (estilo SLAM) de, no máximo, três minutos.

Cadastro – Escolas não inseridas na plataforma Árvore Livros devem cadastrar os professores e alunos participantes. Para isso, devem ter consigo as seguintes informações: nome das turmas, nome e e-mail válido dos professores responsáveis pelas turmas no concurso e nome dos alunos divididos por turma participante.

As turmas das escolas selecionadas participarão de atividades de leitura com práticas a partir de guias e materiais exclusivos elaborados pela equipe de especialistas do streaming de livros.

Premiação – Ao final do concurso, serão premiados três turmas e três professores. O resultado será divulgado no dia 4 de junho. Cada turma vencedora será contemplada com a participação em um bate-papo on-line exclusivo com autores do acervo do concurso. Os professores vencedores ganharão um kit de gravação audiovisual, composto por um notebook e itens como tripé e luz, entre outros. Todos os integrantes do concurso participarão de uma live especial que apresentará os trabalhos vencedores.