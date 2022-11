Escola de Contas do TCE-AM anuncia cursos de pós-graduação em Relações Institucionais e Compliance

O início das aulas ocorrerá em março de 2023 e se estenderá até dezembro de 2024. Diferente dos cursos de pós-graduação já oferecidos pelo TCE-AM, a expedição do diploma será da própria Escola de Contas, conquista aprovada pelo Conselho de Educação do Estado.

Sobre o curso - O curso de pós-graduação lato sensu (MBA) será realizado no modelo híbrido, com 80% das aulas realizadas presencialmente, e 20% on-line. Em um primeiro momento, as 60 vagas disponíveis serão destinadas aos servidores do TCE-AM, mas há a expectativa de nova oferta de vagas no futuro.

A oferta acontecerá por meio de uma parceria firmada entre a Corte de Contas e a Faculdade Autônoma de Direito (Fadisp/Unialfa). A assinatura da parceria foi realizada na manhã desta terça-feira (8), na sede da Corte de Contas. As aulas devem iniciar já em março de 2023, com duração até dezembro de 2024.

Manaus/AM - A Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas do Amazonas (ECP/TCE-AM) anunciou que irá oferecer cursos de pós-graduação MBA em Relações Institucionais, Governamentais e Compliance.

