Escola de Artes do Caprichoso oferta 250 vagas em cursos profissionalizantes

Manaus/AM - O Boi-Bumbá Caprichoso, após firmar parceria com o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), anunciou a reabertura da Escola de Artes Irmão Miguel de Pascale com oferta de cinco cursos para qualificação profissional, com 250 vagas no total: 50 para cada curso.

Os cursos, que estão com inscrições abertas até esta terça-feira (16), são para Agente de Informações Turísticas; Condutor Cultural Local; Confecção de Adereços Folclóricos; Confecções de Biojóias e Ecojóias; e Artesanato com Aplicação de Pedraria. Os interessados devem efetuar a inscrição no setor social do Boi Caprichoso, no horário das 8h às 12h e das 15h às 18h.

Documentos necessários para inscrição: RG; CPF; comprovante de residência; comprovante de escolaridade; no caso de menores de idade é importante a documentação do responsável.

A escolinha fica localizada na rua Gomes de Castro, ao lado do Curral Zeca Xibelão - Centro, em Parintins.