Nilton Lins

Entreposto flutuante de jacarés de Mamirauá recebe licença de funcionamento

Por Portal Do Holanda

22/11/2025 10h46 — em
Amazonas


Jacaré da reserva - Foto: Henrique Almeida / Ipaam

Manaus/AM — O governador Wilson Lima autorizou o funcionamento da estrutura flutuante destinada ao processamento de jacarés manejados na Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Mamirauá, no Médio Solimões. A decisão foi formalizada com a emissão da regularização ambiental pelo Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam).

A estrutura é considerada um marco: trata-se do primeiro entreposto flutuante de processamento completamente licenciado no Brasil, abrangendo inspeção sanitária e licenciamento ambiental.

O governador Wilson Lima destacou o impacto da medida para as comunidades locais: “É a primeira Reserva de Desenvolvimento Sustentável criada no interior da Amazônia e agora damos um passo importante, que é o manejo de jacaré, essencial para complementar a renda dessas famílias”, afirmou.

A estrutura foi desenvolvida para operar nas condições da várzea amazônica, oferecendo segurança e melhores condições de trabalho às famílias do setor Jarauá. A atividade de manejo é acompanhada desde o início dos anos 2000 pelo Instituto Mamirauá, que oferece suporte técnico e científico.

A atividade de manejo já possuía autorização federal do Ibama (2020) e agora, com a nova dispensa ambiental do Ipaam, um novo plano de manejo será submetido ao órgão federal para o ciclo de 2026.

Cota Máxima: O setor Jarauá tem uma cota anual máxima de 500 jacarés para manejo.

Retorno Financeiro: A atividade pode gerar um retorno anual entre R$ 230 mil e R$ 240 mil para as cerca de 40 famílias envolvidas.

