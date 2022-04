Entrega do cartão do Auxílio Estadual Permanente é prorrogada em Manaus

Manaus/AM - Quem ainda não foi buscar o cartão do Auxílio Estadual Permanente tem mais uma chance. Isso porque a entrega foi prorrogada até a próxima segunda-feira (18), no Centro de Convivência Estadual do Idoso, no bairro Aparecida, zona Sul, e no Centro de Convivência da Família Teonízia Lobo, situado na rua da Penetração III, quadra 60, s/nº, bairro Mutirão, zona Norte.

Vale ressaltar que, devido ao feriado da Sexta-feira Santa (15), as entregas serão suspensas nos dois pontos e retornam na segunda-feira, último dia para os beneficiários se dirigirem aos centros para retirarem o cartão.

A nova etapa de distribuição começou no dia 4 de abril, em dois pontos da capital. Durante a primeira semana foram entregues 8.278 cartões, o que corresponde a 58,02% do total de 14.221 famílias em situação de pobreza e extrema pobreza a serem contempladas com o recurso de R$ 150 mensais.

Foram entregues 3.777 cartões no Centro de Convivência Estadual do Idoso e outros 4.501 no Centro de Convivência da Família Teonízia Lobo. Os dois pontos seguem atendendo os beneficiários até o dia 18 de abril, das 8h às 16h.

Além da capital, 5.676 mil famílias serão contempladas no interior, totalizando 19.897 benefícios entregues nesta etapa. O cronograma de entrega nos demais municípios será anunciado em breve.