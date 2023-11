Enfermeiros deixam de ser terceirizados e comemoram contratação direta no Amazonas

Manaus/AM - A partir de 1º de dezembro, cerca de 1.721 enfermeiros farão parte do quadro de funcionários contratados pelo Estado. A medida atende demanda da categoria. A enfermeira Ineiva Oliveira é uma das novas contratadas. Ela se cadastrou previamente conforme edital de convocação do Governo do Estado. A nova etapa na vida da profissional representa alívio, já que será vinculada diretamente à folha de pagamento da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), passando a receber o salário em dia.

“A gente vai ter uma segurança maior de poder pagar nossas contas, cuidar da família e ir para o plantão sossegada. Agradeço a oportunidade que o governador está dando para todos nós, que estávamos nessa situação, e que o governo possa apoiar sempre a enfermagem, que é uma parte importante do governo”, disse Ineiva.

O atendimento aos selecionados ocorre no Centro de Convenções Vasco Vasques, na zona centro-sul de Manaus. Esta é a última etapa da contratação dos profissionais e foi acompanhada pelo governador Wilson Lima, na quinta-feira (16).

O processo de contratação prioriza enfermeiros que atuavam na rede estadual de Saúde por meio de empresas terceirizadas. E, ainda, profissionais contratados de forma temporária, por conta da pandemia de Covid-19, e que já tiveram esses contratos encerrados. Nesta etapa final, os enfermeiros, que vão atuar em unidades de saúde da capital, farão a assinatura do contrato temporário que tem duração de até dois anos, com possibilidade de prorrogação por uma única vez pelo período de um ano.

A presidente do Sindicato do Trabalhadores de Saúde do Amazonas, Graciete Mouzinho, afirma que a medida atende às necessidades e valoriza o trabalho dos profissionais da enfermagem.

“Isso representa autoestima para esses enfermeiros, representa o nosso governo devolver a dignidade e o respeito para essas mães e pais de família. Vão trabalhar animados e poder pagar suas dívidas, estudar para um concurso” disse a presidente.

Processo de Convocação

O processo de contratação começou com a convocação por meio do edital 01/2023 - SES-AM, publicado em 27 de outubro de 2023. Os profissionais se cadastraram e apresentaram, por meio do aplicativo SASI, os documentos exigidos em edital, entre os dias 1º e 10 de novembro.

O edital de convocação 01/2023 - SES-AM pode ser conferido no link: https://www.saude.am.gov.br/concurso-ses-am/.