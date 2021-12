Embrapa Amazônia Ocidental divulga seu primeiro Edital de Inovação Aberta

Manaus/AM - A abertura do processo de seleção de empresas e ou instituições interessadas em desenvolver soluções tecnológicas em parceria com uma unidade de pesquisa da Embrapa Amazônia Ocidental, poderão encaminhar propostas até o próximo dia 13 de fevereiro do ano de 2022.

O anúncio da abertura do processo de seleção, feito hoje (07), destina-se a empresas e ou instituições (associações e ou cooperativas) do setor produtivo que queiram preparar propostas de inovação aberta para áreas de culturas industriais, fruticultura, olericultura, piscicultura, sistemas integrados de produção e desenvolvimento de bioinsumos.

De acordo com o Edital 01/2021 de Inovação Aberta da Embrapa Amazônia Ocidental, serão selecionadas propostas de projetos para serem derivados pelo Parceiro Proponente em conjunto com pesquisa da Embrapa Amazônia Ocidental, com duração máxima de 36 meses, explica a chefe de pesquisa substituta, Kátia Emídio.

No total, nove linhas de pesquisa estão previstas no Edital, que devem atender a demandas de mercado bem definidas.

Podem concorrer ao edital empresas de médio e grande porte, microempresas, empresas de pequeno porte e parceiros de inovação social regularizadas no sistema financeiro.

A Embrapa aplicará recursos financeiros de até R$ 400 mil, na rubrica custeio, que será distribuído entre as propostas aprovadas, de acordo com a modalidade do parceiro.

O envio das propostas deve ser feito por meio de formulário eletrônico, além de outro documentos, os quais estão disponíveis no endereço: https://www.embrapa.br/amazonia-ocidental/inovacao-aberta .

As propostas passarão por seleções - qualificatória e classificatória -, e o resultado final será anunciado no dia 14/3/2022

Para mais informações, a empresa pede aos interessados entrarem em contato pelo e-mail: [email protected]