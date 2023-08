Em viagem ao Amazonas, Lula reclama de carro blindado

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.







Manaus/AM - O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, pediu desculpas aos moradores de Parintins, no Amazonas, por ter chegado à cidade em um carro blindado nesta sexta-feira (4). Lula comparou o veículo a um presídio, dizendo que não conseguia ver ninguém.

O presidente foi ao município para inaugurar o “linhão do Tucuruí”, que passou a interligar os municípios de Itacoatiara, Parintins e Juruti ao Sistema Interligado Nacional.

“Eu peço desculpas à população de Parintins por ter chegado aqui em um carro blindado”, disse Lula em seu discurso de inauguração. “Eu não queria chegar assim, mas é a segurança que a gente precisa ter. Mas eu queria poder ver vocês. Eu queria poder cumprimentar vocês e conversar com vocês. Mas não dá. Eu não consigo ver ninguém dentro desse carro.”

Lula disse que o carro blindado era necessário por causa da violência no Brasil. “Infelizmente, o Brasil é um país violento”, disse ele. “E a gente precisa se proteger. Mas eu queria poder estar aqui com vocês, sem ter que me preocupar com a segurança.”

O presidente disse que estava feliz em inaugurar o “linhão do Tucuruí”, que vai levar energia elétrica para mais de 1 milhão de pessoas na região. “Isso vai melhorar a vida de muita gente”, disse ele. “E eu estou muito feliz de estar aqui para ajudar.”