Em reunião, restaurantes pedem mais tempo para funcionar no Amazonas

Manaus/AM - Representantes da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do Amazonas (Abrasel) se reuniram com o Governo nessa quarta-feira (3), para tentar um acordo de flexibilização que permita a reabertura total do setor.

O grupo apresentou suas propostas e se comprometeu a cumprir todos os protocolos sanitários determinados casos elas sejam aceitas. Entre as propostas apresentadas estão a ampliação do horário de funcionamento tanto presencialm quanto drive-thru e delivery.

O Governo por sua vez, prometeu analisar o plano junto ao Comitê de Enfrentamento da Covid-19 e uma nova reunião deve acontecer entre aas partes nesta sexta-feira (5)

No último dia 22, o funcionamento de restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos registrados como restaurantes foi autorizado entre 6h e 16h. O delivery está liberado até 22h e o drive-thru até 18h.



O presente da Abrasel, Fábio Cunha disse que para reforçar a recomendação das autoridades de saúde, a associação lançou uma campanha orientativa. “Apesar da gente ser treinado para atender bem os nossos clientes, a gente também vai ser rigoroso com ele quando não estiver cumprindo o protocolo dentro do estabelecimento. Essa é a orientação da Abrasel, a associação está fazendo uma campanha para que os retornos das atividades sejam feitos com moderação e muita responsabilidade, porque nós precisamos nos manter vivos no comércio”, disse.