Amazonense é preso no Pará com mais de 1 tonelada de drogas dentro de casa

A polícia suspeita de o suspeito integra uma facção criminosa que vem atuando na região. Com ele, foram encontrados dois revólveres calibre 38 e 16 munições. "As investigações apontam para uma mesma facção que está atuando no tráfico de drogas aqui na região. Os materiais usados nas embalagens, o tipo de droga e as quantidades são muito semelhantes", destacou o superintendente regional da Polícia Civil, delegado Jamil Casseb.

Manaus/AM - Um homem, de 46 anos, foi preso nesta terça-feira (02), com mais de uma tonelada de drogas escondidas dentro de casa. A prisão ocorreu durante uma operação policial, em Santarém, no Pará.

