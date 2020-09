Em ranking nacional, Manaus ocupa posto de sexta cidade mais empreendedora

Manaus/AM - A capital amazonense é a sexta cidade mais empreendedora do país, segundo o Ranking Connected Smart Cities, em 2020, subindo duas posições frente ao resultado do ano passado e alcançando o topo da região Norte. Manaus passou, ainda, de 30º lugar para 12º em tecnologia e inovação, ao saltar 18 posições. O estudo analisa as cidades mais inteligentes do Brasil em 11 eixos temáticos.

“Os resultados que Manaus vem alcançando ano após ano são a representação de que o projeto ‘Manaus Inteligente’ é real e está cada vez mais presente na vida das pessoas. Somos a sexta cidade mais empreendedora do Brasil e a primeira na região Norte. Quando inaugurarmos o Casarão de Inovação, vamos alcançar melhores resultados com a economia 4.0. Mesmo no momento de crise nos reinventamos e criamos uma mentalidade empreendedora, onde as pessoas são donas de seus próprios negócios”, destacou o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto.

O prefeito destacou, ainda, a parceria com a Estônia, anunciada na última quinta-feira, 17/9, no desenvolvimento de projeto envolvendo tecnologia e inovação. “Todos devem saber que a Estônia é o país mais digitalizado no mundo. Para nós, é uma honra ser procurado pelo país mais digitalizado no mundo, eles poderiam procurar qualquer cidade, mas resolveram escolher Manaus. Eles viram que a nossa gestão tem interesse em desenvolver a economia 4.0 por meio de startups nessa nova Revolução Industrial. E a parceria com eles é a instalação do chamado ‘pick up point’ no nosso polo digital, nós temos muito o que aprender com eles”, afirmou.

O investimento em tecnologia e inovação tem feito Manaus ir em direção ao que se pratica no mundo. A inauguração do Centro de Cooperação da Cidade (CCC), a parceria com a Estônia e a entrega, ainda este ano, do Polo Digital Cassina, o Casarão da Inovação, são pontos importantes no caminho que levam Manaus se adequar ao futuro, que é a indústria 4.0.

A adequação da antiga Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego para Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), em 2018, é um dos fatores principais na evolução de Manaus como cidade empreendedora e inovadora. Por meio da pasta, o município desenvolve inúmeras atividades, eventos e programas, como o projeto Decolar, Inova Manaus, empreendedorismo nas escolas, Work Café/Meet, escritório itinerante, feira do polo digital, semana do escritório empreendedor, entre outros.

O secretário da Semtepi, Marco Pessoa, destacou os resultados alcançados e um estudo que poderá ser seguido pela próxima administração. “São frutos do trabalho de uma gestão que procura conversar com as pessoas, procura entender o sistema e se posicionar da melhor maneira. Estamos a passos largos de um estudo para que os próximos governos deem continuidade nesse trabalho voltado para inovação e empreendedorismo”, disse.

Ainda segundo o secretário, durante o isolamento social causado pelo novo coronavírus, as ações de empreendedorismo continuaram sendo feitas de forma remota com orientações e capacitações on-line. Desde março, o Escritório do Empreendedor oferta gratuitamente oficinas, consultorias e realiza Work Cafés, MeetUps, e outros eventos de compartilhamento de técnicas e conhecimentos, para que os empreendedores não se sintam desamparados diante de um ano atípico e saibam como solucionar os problemas causados pela crise em decorrência da Covid-19.