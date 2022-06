Em protesto, indígenas entoam canção cantada pelo indigenista Bruno Pereira; vídeo

Nesta quinta-feira (23) um grupo de indígenas e servidores da Coordenação Regional do Vale do Javari (CR-VJ) fizeram um protesto em Atalaia do Norte (AM), onde cobraram por justiça pelo brutal assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips.

Durante o ato, os indígenas entoaram um cântico no idioma Kanamari, a mesma música cantada por Bruno em um vídeo que viralizou nas redes sociais, onde ele parece se divertir entre os indígenas no meio da floresta. Ele falava quatro línguas dos povos locais e os considerava irmãos.

O servidor está sendo velado nesta sexta-feira(24) em Recife (PE) onde também será cremado. O velório de Bruno Pereira tem sido marcado por homenagens como uma cerimônia indígena de um grupo da etnia Xucuru.

"A família está se despedindo de Bruno com coração cheio de gratidão por ter tido ele em nossas vidas. A vida de Bruno foi de coragem, dedicação e fidelidade à causa dos indígenas", declarou a família em nota.