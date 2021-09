Em pré-campanha, Amazonino cresce nas redes sociais e mostra realizações

Manaus/AM - De olho no cargo de governador do Estado a ser disputado em 2022, aos 80 anos de idade Amazonino Mendes já está nas redes sociais da Internet com uma espécie de pré-campanha, mostrando imagens joviais dele e das realizações importantes durante os três mandatos exercidos no Estado, de 1987 a 1990, 1995 a 1998 e 2017 a 2019, além de outras como prefeito, também por três mandatos.

No Instagram e Facebook, as chamadas são para o “resgate histórico” das obras históricas, com um slogan sugestivo, “a história que ninguém contou”, retoma a letra “A”, usada durante várias campanhas como logomarca de governo e abelha com um “A” no peito.

No mandato de 1994, Amazonino foi pressionado pelo Ministério Público para usar a bandeira do Estado na publicidade institucional.

Com essa estratégia, mostra obras como a Universidade do Estado do Amazonas (UEA), criada por ele há 20 anos, que já formou mais de 60 mil profissionais em todo o Estado.

Quem fala da instituição é o primeiro reitor da UEA, Lourenço Braga, que conta os primeiros momentos da empreitada que foi implantar a primeira instituição de ensino superior amazonense com o objetivo de formar os amazonenses para atuar em todos os municípios.

Nas redes sociais, há destaque para outra obra, o Liceu de Artes e Ofício Cláudio Santoro, responsável pela formação de 450 mil pessoas, a maioria jovem, na arte, música, teatro, cinema, artes plásticas e dança.

Nesse ponto, Amazonino dá uma alfinetada sobre a situação atual do Estado e nas principais cidades, dizendo que “em lugar onde não há atividades culturais, predomina a violência vira espetáculo”.

Em outra postagem, as redes sociais trazem o depoimento da estudante Drielly Gomes, que tinha o sonho de conhecer o Teatro Amazonas, para cantar naquele espaço desde os oito anos de idade. Com imagens da jovem cantando, destacam das obras de restauro feitas durante a administração de Amazonino.

A saúde também é destaque com a citação da implantação do Pronto Socorro e Hospital 28 de Agosto, um dos mais importantes da capital amazonense,

TUCUMÃ E SERTANEJO

Para mostrar estar enfronhado com o ritmo musical popular predominante na atualidade, o sertanejo, Amazonino em várias fases, com letras como “pegar o microfone do carro ovo e gritar na sua porta volta para mim de novo”, descascando tucumã, chamado de “tuca”, fala das vantagens de ser amazônida e poder comer aquele fruto com farinha do arini e com expressões populares: “eu adoro, eu me amarro”.

A pré-campanha também ressuscita o slogan da abelha, usada por Amazonino nos primeiros anos de vida política e da mesma forma, relaciona o “A” do nome dele à letra “A” do nome do Estado e o som do zumbido do inseto, “zum-zum-zum” para trazer as mensagens do pré-candidato.

As postagens no Instagram têm 32,6 mil seguidores e no Facebook mais de 50 mil curtidas. Entre centenas de elogios e mensagens pedindo a volta de Amazonino ao governo, há também as que alertam para o fato de que, ele era governador não fez mais que obrigação construir.