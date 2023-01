Em Manaus, presidente da Alemanha anuncia 35 milhões de euros para o Fundo Amazônia

Manaus/AM - O presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, está em visita oficial no Brasil e, nesta segunda-feira (2), veio ao Amazonas para conhecer ações e projetos ambientais desenvolvidos com apoio do governo alemão. Em Manaus, ele se reuniu com o governador Wilson Lima no Teatro Amazonas.

Na reunião, o governador destacou que os investimentos feitos pelo governo da Alemanha, por meio de uma cooperação oficial, têm gerado frutos como ações de combate ao desmatamento na Amazônia e incentivo à produção rural sustentável no estado.

“A minha primeira agenda oficial como governador nesse segundo mandato é a visita do presidente da Alemanha, uma visita muito simbólica para o estado do Amazonas, para a Amazônia e para o mundo. Porque isso passa um recado da preocupação que a gente tem com a proteção dos nossos ativos ambientais, mas sobretudo da proteção da população”, afirmou Wilson Lima.

O presidente da Alemanha anunciou investimentos do país da ordem de 35 milhões de euros para o Fundo Amazônia, que foi reativado pelo Governo Federal para financiar projetos de redução do desmatamento e fiscalização do bioma.

Alemanha e Amazonas

Frank-Walter Steinmeier veio ao estado do Amazonas para conhecer os resultados de projetos e ações que contam com investimentos feitos pelo governo alemão, a exemplo da Torre Atto, em São Sebastião do Uatumã (distante 247 quilômetros de Manaus), que monitora as condições climáticas da região e as questões do efeito estufa, coordenada por pesquisadores brasileiros e alemães.

Wilson Lima destacou que o país europeu é o principal parceiro do Amazonas e que essa parceria com o governo estadual proporcionou investimentos em projetos de prevenção e combate ao desmatamento, incluindo a estruturação da sede da Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Sema) e do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), além de um projeto voltado a agricultores de incentivo ao uso sustentável do solo em unidades de conservação estadual, também com investimentos da Alemanha.