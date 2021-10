Em 7 meses, mais de 28 mil quilos de alimentos fora dos padrões foram apreendidos no AM

Os produtos contaminados apreendidos pela Adaf são descartados em aterro sanitário. Os que são coletadas para análise laboratorial e não estão contaminados, ficam retidos até que o produtor se regularize junto à agência ou, em caso de iminente perda do material (comum em produtos com prazo de validade mais curto), é realizada doação para instituições.

Manaus/AM - De janeiro a julho deste ano, a Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (Adaf-Am) já aprendeu mais de 28 mil quilos de alimentos como carne, embutidos, defumados, charques e pescados encontrados fora dos padrões higiênicos sanitários, no Estado.

