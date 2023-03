Em 3 horas, dois acidentes de trânsito são registrados na AM-070

Já a segunda ocorrência, foi registrada por volta das 9h30, quando um motociclista, 26, colidiu com um carro da concessionária de energia elétrica, que estava parado realizando serviço de manutenção no local. Os bombeiros também atuaram no resgate desse acidente.

Manaus/AM - Em menos de 3 horas, dois acidentes de trânsito foram registrados, nesta quinta-feira (16), na rodovia AM-070, no município de Iranduba, interior do Amazonas. Três pessoas ficaram feridas.

