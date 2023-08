EJA abre período de matrículas e transferências nesta sexta-feira no Amazonas

Já no dia 04 de agosto, os novos alunos e aqueles que desejam se transferir para outras unidades escolares precisam entregar os documentos de matrícula na escola escolhida. O primeiro passo é consultar o site matriculas.am.gov.br. No endereço eletrônico, é possível adiantar o processo de matrícula, bem como ver a disponibilidade de vagas nas 182 escolas da rede que oferecem a modalidade EJA.

Desde a última segunda-feira (31) até esta quinta-feira (3), as escolas da Seduc estão em processo de rematrícula automática dos alunos já matriculados no primeiro semestre da EJA, de 2023. Na rematrícula, não é necessária a presença dos estudantes na escola, pois toda a documentação já está no sistema das unidades de ensino.

Manaus/AM - A Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar (Seduc), realiza na próxima sexta-feira (4), as matrículas de novos alunos no segundo semestre da Educação de Jovens Alunos (EJA).

