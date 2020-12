Eduardo Braga quer de volta critério da proporcionalidade no Senado

Manaus/AM – Líder de seu partido no Senado Federal, o senador Eduardo Braga (MDB/AM) afirma que, com a impossibilidade de reeleição do senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), a proporcionalidade como critério para indicar o presidente da casa legislativa deve ser retomada.

Com 13 senadores em sua bancada, o partido de Eduardo Braga, MDB, é a maior no Senado Federal. O senador pelo Amazonas diz que a bancada está unida e que o consenso sobre o nome a ser indicado será efetivado sem pressa. A informação é do site Folha de S.Paulo.

Eduardo Braga é um dos possíveis nomes a ser indicado para presidir o Senado. Além dele, o MDB ainda tem Eduardo Gomes (MDB-TO) e Fernando Bezerra (MDB-PE, assim como a senadora Simone Tebet (MDB-MS).