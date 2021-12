Eduardo Braga foi firme ao defender interesses do Amazonas

Vale lembrar que agressão verbal ou física à mulheres ou qualquer pessoa não se justifica, mas a busca por melhorias na qualidade de vida do Amazonas não pode ser feita apenas com "flores".

O com a ministra Flávia Arruda, da secretaria do Governo, com certeza foi uma infelicidade, mas é preciso entender que o senador defendia direitos do povo amazonense, que há muito tempo é negligenciado pelo governo federal.

Na última semana, o senador Eduardo Braga foi alvo de uma série de ataques por supostamente ter feito uma ministra do governo Federal chorar ao telefone por ter sido grosseiro. O motivo? O não envio de emendas prometidas ao senador para beneficiar o povo do Amazonas, a quem esse dinheiro fará muita falta.

