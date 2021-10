Eduardo Braga anuncia investimentos e entrega aparelhos para escolas do Amazonas

O senador destinou mais de R$ 68,8 milhões para investimentos em obras de infraestrutura, educação e saúde no município. A entrega aconteceu durante a inauguração do Centro Cultural de Artes e Tecnologia “Paulo da Cunha Freire”.

Amazonas - Mais de mil equipamentos, mobiliários e utensílios de cozinha foram entregues para escolas da rede municipal de Manacapuru, no Amazonas nesta sexta-feira (29). A entrega foi feita pelo senador Eduardo Braga, que conseguiu o material através de recursos de emendas do parlamentar no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

