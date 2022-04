Edital para doação onerosa de lenha é lançado no Amazonas

Manaus/AM - Está aberto o Edital para doação onerosa com vistas ao aproveitamento de resíduos de madeira (lenha) oriundos da atividade de supressão vegetal do Amazonas. A ação é da Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS).

Uma doação de aproximadamente 4.498,72 metros estéreos de lenha para a agência, possibilitou a ação, que será realizada com a supervisão de profissionais da ADS.

No caso da doação, o material foi removido pela Seinfra de uma área onde será construído o Parque Multiuso do Governo do Estado – Parque de Exposição Agropecuária, que será administrado pela Sepror.

De acordo com o edital, será cobrado um valor simbólico de R$ 10,58 por estéreo. A diretoria técnica da ADS chegou a esse valor após pesquisa em três indústrias da área, e calculando a média de comercialização delas. A título de doação onerosa, foi estabelecido o preço de 20%, em relação à média de comercialização.

O edital ficará aberto para credenciamento até o término do material mantido no parque de multiuso do Governo do Estado do Amazonas – Parque de Exposição Agropecuária Dr. Eurípedes Ferreira Lins, em Manaus.

Os interessados em adquirir o material por meio de doação onerosa podem levar seus documentos presencialmente nos locais, conforme o item 1.8 do edital, disponível no portal da ADS, aba “Acesso à Informações – Licitações 2022”, no link ads.am.gov.br/acesso-a-informacao/.

Após a análise da documentação dos interessados, a cada sete dias, será publicado no site institucional da ADS, o resultado dos pedidos de credenciamento, para o conhecimento de todos os interessados.