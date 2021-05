Edital com 410 cursos de qualificação é lançado no AM no dia do Trabalhador

Manaus/AM - A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão que gerencia o Sistema Nacional de Empregos no Amazonas (SINE/AM), lança neste Dia do Trabalhador, 1º de maio, o edital com 410 vagas de cursos qualificação profissional, em parceria com a InnovaTech e o Centro de Ensino IEMAC.

As inscrições começam na segunda-feira (03), e o pacote de cursos é direcionado para a população que busca qualificação profissional para concorrer a uma vaga no mercado de trabalho.

Os interessados devem acessar o site do Portal do Trabalhador (www.portaldotrabalhador.am.gov.br), a partir do dia 1º de maio, para baixar o edital e verificar entre os cursos de Soldador de Eletrodo Revestido, Treinamento Básico Operacional (TBO), Excel Avançado, Atendimento ao Cliente e Marketing Digital, no qual poderá se candidatar.

Para a titular da Setemp, Neila Azrak, essas parcerias vêm ao encontro das necessidades da população, que todos os dias, através dos nossos canais de atendimento, procuram por cursos de qualificação. “Esse é o compromisso do Governo do Amazonas, que tem o foco na capacitação para a geração de emprego e renda”, disse.

Vale Ressaltar que durante todo o mês de maio novos cursos serão ofertados, e os interessados que procuram por uma qualificação precisam ficar atentos às redes sociais da Setemp no Facebook (setemp.am), e no Instagram (@_setemp), onde serão divulgados todos os cursos, além da lista de candidatos aprovados.