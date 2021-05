CPI da covid convoca Governador do AM, Simone Papaiz e mais; confira

A CPI da Covid convocou além do Governador do Amazonas, Wilson Lima, e do prefeito de Manaus, David Almeida, outros personagens importantes da saúde do estado.

Há requerimentos para depor na CPI: a empresa fornecedora de oxigênio White Martins, a ex-secretária de saúde Simone Papaiz - que chegou a ser presa na Operação Sangria -, o secretário de saúde do Amazonas, Marcellus Campêlo, e representantes de sindicatos ligados à trabalhadores da saúde.

O senador Marcos Rogério, de Rondônia, foi quem solicitou o depoimento de Wilson e David Almeida para que ambos expliquem o colapso na saúde do Amazonas no início do ano.