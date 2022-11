É falso que Bolsonaro não recebeu voto em Manicoré, no Amazonas

Manaus/AM - Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma mulher com trajes indígenas afirmando que no 2º turno das eleições presidenciais, o presidente Jair Bolsonaro (PL) não teve nenhum voto registrado no município de Manicoré, no interior do Amazonas. No entanto, a informação é falsa segundo os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE ).

Em Manicoré, Bolsonaro recebeu 8.056 votos e Lula foi o candidato mais votado, com 15.172 votos. Já no 1º turno, Lula teve 15.479 (63,91%) e Bolsonaro ficou com 7.486 votos, o equivalente a 30,91%.