Dupla morre ao ser arremessada de moto em acidente chocante na AM-070

Manaus/AM - Dois homens morreram em um acidente ocorrido na noite dessa segunda-feira (10), na rodovia AM-070, no Distrito do Cacau Pirêra, no Iranduba.

As vítimas estavam uma motocicleta que colidiu com uma picape nas proximidades da Ponta Rio Negro. As vítimas foram arremessadas a metros do local da colisão.

A dupla que estava na moto morreu na hora e o veículo foi arrastado pela picape mais de 20 metros. Um homem que viu todo o acidente contou à polícia que a Hilux passava pela estrada na via correta, quando os homens que estavam na moto do outro lado da estrada, usaram um ponte improvisada para tentar tentar acessar a outra mão.

Eles atravessaram a pista, mas por conta da escuridão e da velocidade, o motorista da Hilux não conseguiu visualizar as vítimas a tempo de parar e acabou colidindo com elas.

Os corpos foram removidos após a perícia e encaminhados ao IML.