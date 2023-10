Dragagem em trecho do rio Amazonas começa na sexta-feira

Manaus/AM - O governador do Amazonas, Wilson Lima, anunciou durante uma coletiva de imprensa que os trabalhos de dragagem no trecho do rio Amazonas próximo ao município de Itacoatiara, na Costa do Tabocal, terão início na sexta-feira (20). A medida é essencial para possibilitar a entrada de insumos e a saída de produtos da Zona Franca de Manaus (ZFM), que têm enfrentado dificuldades devido à baixa do rio.

O governador enfatizou a importância da dragagem, explicando que essa ação é crucial, pois o trecho em questão tem impedido a passagem de navios que transportam insumos para a Zona Franca, bem como a saída de produtos acabados.

“Conversei com o ministro dos portos e aeroportos, Sílvio Costa Filho, que me garantiu que os serviços de dragagem do trecho do Rio Amazonas, proximo de Itacoatiara na região conhecida como rio Tabocal. A dragagem ali é importante por que esse é o trecho que está dificultando a passagem de navios que trazem insumos para a Zona Franca de Manaus e também dificulta a saída de produtos industriais daqui”, detalhou Lima.

A cerimônia de início dos trabalhos contará com a presença do ministro dos Portos e Aeroportos, Sílvio Costa Filho.

O governador Wilson Lima esteve com o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, para reforçar o atendimento de solicitações feitas pelo Governo do Amazonas diante da estiagem histórica no estado. A reunião aconteceu em Brasília, nesta quarta-feira (18), com a presença de ministros e parlamentares da bancada federal do Amazonas. No encontro, segundo o governador, foi garantido o adiantamento para esta quarta-feira do pagamento do Programa Bolsa Família para 599,5 mil famílias de 55 municípios do Amazonas.