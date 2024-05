DPE pede que Amazonas FC devolva parte do valor de ingressos do jogo contra Flamengo

Segundo a organização do evento, de 22,948 mil pessoas presentes, 12.771 foram pagantes e 10.177 entraram no estádio como convidados.

O ingresso mais caro para a arquibancada custou R$400,00, sem as taxas cobradas para quem optou por comprar pela internet. Em outros grandes jogos em Manaus a média do valor foi em torno de R$229,33.

Manaus/AM – A Defensoria Pública do Amazonas (DPE) busca a condenação do clube Amazonas FC à devolver os valores em excesso dos ingressos para o jogo entre o clube e o Flamengo, na Arena da Amazônia, que ocorreu no dia 22 de maio. A restituição, caso aconteça, será feita apenas para quem comprou com cartão bancário ou PIX.

