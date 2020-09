DPE nomeia mais oito defensores para ampliar atendimento no Amazonas

Manaus/AM - Oito novos defensores foram nomeados para reforçar o atendimento da Defensoria Pública do Estado (DPE-AM). As nomeações foram assinadas pelo defensor público geral do Estado do Amazonas, Ricardo Paiva.

Os novos defensores foram aprovados no concurso público realizado em 2018. Foram nomeados os defensores Thatiana David Borges; Livia Azevedo de Carvalho; Renata Visco Costa de Almeida; Francine Lucia Buffon Baldissarella; Jose Antonio Pereira da Silva; Mirella Leal Cabral Maciel; Thiago Torres Cordeiro; Bernardo Mello Portella Campos. Do total de nomeações, quatro correspondem a vagas abertas por falecimentos e aposentadorias.

O reforço no quadro de defensores públicos vai permitir que a Defensoria avance na instalação de polos em novos municípios. Atualmente, a instituição está instalada nas regiões do Madeira, Médio Amazonas, Baixo Amazonas, Médio Solimões e Alto Solimões, alcançando, ao todo, 31 municípios. A atual gestão tem como meta instalar mais quatro polos no interior do Amazonas, um deles ainda em 2020.

A partir dos estudos feitos pela Defensoria, os próximos polos a serem instalados contemplam os municípios de Maués, Coari, Manacapuru e Lábrea. “São municípios estratégicos e que concentram um grande contingente populacional que precisa do atendimento da Defensoria. Já visitamos Maués, em busca de uma sede para a Defensoria, e ainda este mês estaremos em Coari com mesma finalidade”, afirma o defensor público geral, Ricardo Paiva.