DPE-AM abre seleção de estágio para pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo

Manaus/AM - A Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) está com inscrições abertas nesta quarta-feira (18) para o processo seletivo de estágio para pessoas com transtorno do espectro do autismo. O estagiário receberá bolsa-auxílio no valor de R$ 879,00 e auxílio-transporte de R$167,20.

Serão ofertadas quatro vagas para estudantes que estiverem cursando a partir do 2º ano de qualquer curso superior. As inscrições serão realizadas por meio de envio de documentações para o endereço eletrônico [email protected]

Para realizar a inscrição é necessário o envio das seguintes documentações: documento pessoal com foto; curriculum vitae e laudo médico, atestando estar na condição de pessoa com transtorno do espectro do autismo, todos digitalizados.