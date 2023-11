DNIT suspende contratação de empresa para supervisionar obras nas pontes da BR-319

Manaus/AM – O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) suspendeu o pregão eletrônico que fazia a contratação da empresa especializada em construção e faria as obras no KM-23 e KM-24, da BR-319, onde desabaram as pontes no Rio Curuçá e o Rio Autaz-Mirim em 2022.

A medida foi divulgada pelo chefe do Serviço de Cadastro de Licitação, Denival Falcão, no Diário oficial da união, desta segunda-feira (13).

“Comunicamos a suspensão da licitação supracitada [...] Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de Supervisão de obras de Reconstrução de uma Nova Ponte sobre o Rio Curuçá, Km 23,30 e a Reconstrução Parcial da Ponte e Reforço nas fundações da Ponte de concreto sobre o Rio Autáz Mirim, Km 24,60 da Rodovia BR 319/Am, sob Jurisdição da Superintendência Regional do DNIT no Estado do Amazonas”, informa o Pregão.

A queda da ponte sobre o Rio Curuçá ocorreu no dia 28 de setembro e deixou cinco mortos e 10 feridos. Dez dias depois, a ponte desabou sobre no Rio Autaz Mirim. Ninguém ficou ferido.