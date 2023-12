Divulgado calendário de matrículas para o ano letivo de 2024 no Amazonas; veja

Transferência de alunos com deficiência de todos os ensinos *10 a 11 de janeiro de 2024 *Responsável - escolas estaduais e escolas municipais via web

Transferência e reordenamento Encaminhamento do reordenamento para todos os ensinos *5 de janeiro de 2024 *Responsável - pais ou responsáveis -Confirmação de matrícula do reordenamento para todos os ensinos *De 8 a 09 de janeiro de 2024 *Responsável - pais ou responsáveis

Manaus/AM – O calendário de matrículas para rede pública foi divulgado nesta quinta-feira (14). As rematrículas para escolas da rede pública municipal e estadual começam a partir de segunda-feira (18) e vai até o dia 4 de janeiro de 2024. Já as matrículas para novos alunos começam no dia 10 de janeiro de 2024.

