Diversos serviços são oferecidos em ação social no Ramal do Uberê

Manaus/AM - Com o objetivo de levar cidadania e garantir acesso a direitos básicos, a Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc) e em parceria com diversas secretarias municipais promoveu, na manhã deste domingo (25), uma grande ação social na Associação dos Agricultores e Produtores Rurais do Ramal do Uberê, localizada no bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus. A iniciativa foi bem recebida pelos moradores e atraiu um grande público, oferecendo uma ampla gama de serviços gratuitos à comunidade.



A programação teve início às 9h e seguiu até as 12h, com atendimentos em diversas áreas essenciais. Entre os serviços ofertados estavam consultas com clínico geral e pediatra, vacinação de rotina e contra a Covid-19, além de testes rápidos para malária. A população também teve acesso à atualização e inclusão no Cadastro Único/Bolsa Família, além de orientações sobre programas sociais e benefícios.



A ação também contou com a participação do Conselho Tutelar da Zona Leste 2, que prestou atendimentos voltados à proteção da criança e do adolescente. Orientações jurídicas sobre aposentadoria e benefícios assistenciais também estiveram disponíveis ao público.



Além dos atendimentos em saúde e assistência social, a programação incluiu cuidados com o bem-estar da população, como corte de cabelo, design de sobrancelhas e esmaltação.



A iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura de Manaus em garantir o acesso da população a serviços públicos de qualidade, promovendo cidadania, dignidade e inclusão social, especialmente nas áreas mais distantes do centro urbano.