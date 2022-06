Dia D de Multivacinação terá 99 postos, neste sábado, no Amazonas; confira

Manaus/AM - O Dia D da Multivacinação com imunizantes contra influenza e sarampo para os grupos contemplados, além da pentavalente e poliomielite para crianças ocorrerá em todos os 62 municípios do Amazonas neste sábado (11), de forma simultânea. Em Manaus, a estratégia inicia, às 9h, no Parque Cidade da Criança, na zona centro-sul da cidade. A vacinação vai estar disponível em 99 pontos, sendo 24 fixos e 75 volantes, da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (Semsa/Manaus).

O secretário municipal de Saúde, Djalma Coelho, informou que durante a ação, promovida pelo governo do Amazonas em todos os municípios do Estado, a Semsa também disponibilizará 24 pontos fixos, em unidades de saúde estratégicas. Nesses locais, também haverá oferta de todas as vacinas do calendário básico de crianças, adolescentes, adultos e idosos, além das vacinas contra Covid-19, de contra influenza e sarampo (tríplice viral) para os públicos contemplados nas duas campanhas.

Os endereços dos pontos fixos em funcionamento no “Dia D” podem ser conferidos no site da Semsa (semsa.manaus.am.gov.br) e nas redes sociais da secretaria (@semsamanaus no Instagram, e Semsa Manaus no Facebook).

Grupos contemplados

Todas as crianças com alguma dose atrasada do calendário básico serão atendidas durante o “Dia D”. Já a vacinação contra o sarampo está liberada para crianças de seis meses a menores de 5 anos e trabalhadores da saúde.

A vacina contra a influenza (gripe) está alcançando 17 grupos prioritários: idosos de 60 anos ou mais, crianças de 6 meses a menores de 5 anos, professores, trabalhadores da saúde, gestantes, puérperas, pessoas com deficiência permanente; indígenas aldeados; forças de segurança e salvamento; Forças Armadas; caminhoneiros; trabalhadores do transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso (motorista e cobrador); trabalhadores portuários; funcionários do sistema prisional; adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas; população privada de liberdade e pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais.