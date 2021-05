Detran retoma atendimento em três unidades do PAC no Amazonas

Manaus/AM - O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) retoma o atendimento em três unidades de Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) de Manaus, a partir desta quarta-feira (12). Os postos que reabrem são os dos PACs Alvorada, São José e Sumaúma.

Nesses três locais, o cidadão poderá agendar atendimento pelo site do Detran-AM (www.detran.am.gov.br) para realizar serviços de veículos e de habilitação. Diariamente serão disponibilizadas 64 vagas para os postos nessas unidades.

O atendimento do Detran-AM nos PACs vai respeitar o horário de funcionamento, que será das 8h às 14h, de segunda a sexta-feira. A redução no horário é para manter a capacidade de atendimento de apenas 50%, conforme decreto governamental.

Nas próximas semanas, o Detran-AM deve retomar os atendimentos nos PACs da Compensa e da Galeria dos Remédios, no Centro.

Serviços – O atendimento do Detran-AM nos três PACs vai funcionar para os seguintes serviços:

• PAC Alvorada: Troca de Categoria; Renovação CNH; Liberação de CNH Apreendida; Recebimento de CRLV; 1ª e 2ª Via de CNH; 2ª Via de Protocolo; 2ª Via de CRLV; Curso especializado; Marcação de Exames; Cópia Prontuário/Averbação CNH; Atualização de Cadastro; Desistência de Categoria; Pagamento Licenciamento Anual; Informação sobre Condutor; Reteste Curso de Atualização; e Reabilitação do Condutor;

• PAC Sumaúma: Troca de Categoria; Renovação CNH; Liberação de CNH Apreendida; Recebimento de CRLV; 1ª e 2ª Via de CNH; 2ª Via de Protocolo; 2ª Via de CRLV; Curso especializado; Marcação de Exames; Cópia Prontuário/Averbação CNH; Atualização de Cadastro; Desistência de Categoria; Pagamento Licenciamento Anual; Informação sobre Condutor; Reteste Curso de Atualização; Reabilitação do Condutor; Licença de Aprendizagem de Direção Veicular; Pagamento de Multa; e Novo Curso de Reciclagem;

• PAC São José: Troca de Categoria; Renovação CNH; Liberação de CNH Apreendida; Recebimento de CRLV; 1ª e 2ª Via de CNH; 2ª Via de Protocolo; 2ª Via de CRLV; Curso especializado; Marcação de Exames; Cópia Prontuário/Averbação CNH; Atualização de Cadastro; Desistência de Categoria; Pagamento Licenciamento Anual; Informação sobre Condutor; Reteste Curso de Atualização; Reabilitação do Condutor; Licença de Aprendizagem de Direção Veicular; Pagamento de Multa; e Novo Curso de Reciclagem.

Financeiras – Nos três Postos de Atendimento do Detran que irão retornar nesta quarta-feira, os usuários também poderão negociar suas dívidas direto com as financeiras credenciadas pelo Departamento Nacional de Trânsito (Denatran).

Elas parcelam as taxas do Detran e de IPVA em atraso em até 12x. Cada uma pratica uma taxa de juros diferente, cabendo aos usuários escolher a que melhor lhe atenda.

A lista das financeiras credenciadas para atuar junto ao Detran-AM está disponível no site do Órgão, na aba Credenciados.